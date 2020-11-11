Президент Ильхам Алиев: Пашинян, а ты где подписал этот документ?

БАКУ/Trend/ - Подписанное 10 ноября совместное заявление фактически было актом мирной капитуляции Армении. Я говорил, что так же, как после окончания Второй Мировой войны, подручные Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран, Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, в формате видеоконференции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

Но, откровенно говоря, после этого Президент России Владимир Путин попросил меня не сильно настаивать на этом вопросе. Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен, наказан за свои грязные поступки, фактически встал на колени, принял все мои условия. В подписанном заявлении утвержден также график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю. Сказал, пусть подписывает где хочет, в какой-то темной комнате, на каком-то складе, где-то подальше от камер. Так и случилось. Мою и Президента Путина церемонию подписания увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, а ты где подписал этот документ? Не так важно. Потому что сейчас его невозможно найти. И никто не может спросить, эй, Пашинян, ты где его подписал?