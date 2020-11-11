Президент Ильхам Алиев: Дорогие бывшие вынужденные переселенцы, вы больше не переселенцы

БАКУ/Trend/ - Дорогие бывшие вынужденные переселенцы, вы больше не переселенцы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Обращаюсь к ним в присутствии этих наших героических солдат и офицеров: вы не беженцы, вы возвращаетесь. Мы вернем вас. Вот сидящие здесь, а также тысячи наших солдат и офицеров возвращают вас на родные земли. Мы, Азербайджанское государство, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас как можно скорее. В первую очередь, конечно, необходимо принять меры безопасности. Ненавистный враг в тех регионах, можно сказать, повсюду заложил мины. Сейчас должен идти процесс разминирования. Сейчас мы должны привлечь международные организации. Потому что у нас внутренние возможности сделать это в короткие сроки ограничены. В первую очередь, безопасность, затем инфраструктура, потом все остальные вопросы восстановления будут решены. В то же время, как вы знаете, в течение этих 44 дней противник хотел выместить свою горечь поражения на мирных гражданах. В результате этого погибли 93 мирных жителя, более 400 гражданских лиц получили ранения, свыше 3 тысяч зданий разрушены, сожжены или повреждены. Я уже дал указание, в регионы отправляются группы, подсчитывается нанесенный ущерб. Все разрушенные дома будут отстроены за счет государства, все поврежденные дома – восстановлены государством. Утраченная собственность наших граждан будет восстановлена, вместо утраченной домашней скотины будет выдана новая. То есть наши граждане могут быть абсолютно уверены, что вся утраченная ими собственность будет восстановлена. Я обещаю, что дома, которые будут построены для них, будут лучше, более качественными, более просторными, чем прежние. Мы сделаем это. Для нас благополучие, безопасность нашего народа – это первостепенная задача. Но в этот период для меня более важным вопросом было возвращение наших земель, восстановление территориальной целостности, вознесение нашего флага в Шуше, поднятие нашего флага на всех других оккупированных землях. Мы этого добились!»- сказал Президент Ильхам Алиев.