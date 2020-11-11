Президент Ильхам Алиев: Мы будем привлекать врага к международным судам

БАКУ/Trend/ - Мы будем привлекать врага к международным судам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Можно сказать, на 99 процентах освобожденных территорий уничтожены все здания – жилые дома, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков, мечети. Сейчас мы распространяем эти кадры, каждый может увидеть это в печати. Это зверство, вандализм, это военное преступление. Противник совершил военное преступление и уже дано указание рассчитать нанесенный ущерб, обеспечить его учет. Группы уже мобилизованы, будут приглашены международные эксперты. При участии международных экспертов будет подсчитан материальный и моральный ущерб всех разрушений, и мы – люди в индивидуальном порядке, в то же время, в организованном порядке будем привлекать врага к международным судам, они выплатят компенсацию, ответят и отвечают за свои грязные деяния»,- отметил глава государства.