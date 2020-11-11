БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана раскрыты зверства армян.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Общественного объединения "Организация по защите культурных памятников" Фаиг Исмайлов.

Он сообщил, что армяне осквернили, снесли, уничтожили памятники на территориях, бывших под оккупацией.

"Армения совершила военные преступления на оккупированных территориях Азербайджана. Они вели незаконную деятельность, уничтожая различные памятники культуры. Были предприняты попытки переименовать оккупированные территории и арменизировать их. В этих местах построены многочисленные церкви и установлены сотни армянских крестов. В память об известных армянских террористах воздвигнуты монументальные памятники. Армяне пытались стереть с этих территорий все следы Азербайджана", - подчеркнул Исмайлов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)