Президент Ильхам Алиев: Пашинян фактически встал на колени, принял все мои условия

БАКУ/Trend/ - Пашинян уже достаточно унижен, наказан за свои грязные поступки, фактически встал на колени, принял все мои условия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Подписанное 10 ноября совместное заявление фактически было актом мирной капитуляции Армении. Я говорил, что так же, как после окончания Второй Мировой войны, подручные Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран, Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, в формате видеоконференции.

Но, откровенно говоря, после этого Президент России Владимир Путин попросил меня не сильно настаивать на этом вопросе. Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен, наказан за свои грязные поступки, фактически встал на колени, принял все мои условия»,- отметил Президент Ильхам Алиев.