Президент Ильхам Алиев: Мы продемонстрируем взятую в качестве трофея военную технику

БАКУ/Trend/ -Я распорядился доставить в Баку военную технику врага, взятую в качестве трофея. Поручил выбрать место, мы продемонстрируем эту технику.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Я награжу наших военнослужащих, проявивших героизм на поле боя и в тылу за все эти 44 дня, а также до и после этого. Соответствующее указание уже дано. Я уже дал указание и хочу заявить перед вами, что в Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали. Эти ордена и медали будут вручены военнослужащим и гражданским лицам, отличившимся именно в Отечественной войне. И названия этих орденов и медалей я предложил. Считаю, что эти названия понравятся и вам, и азербайджанскому народу. Я распорядился доставить в Баку военную технику врага, взятую в качестве трофея. Поручил выбрать место, мы продемонстрируем эту технику. Весь азербайджанский народ пойдет и увидит, чего мы добились. Часть уничтоженной техники находится в таком состоянии, что привезти ее сейчас невозможно. Но я последовательно предоставлял информацию нашему народу о том, сколько техники противника мы уничтожили. Фактически, в их армии не осталось техники, их армии, можно сказать, что нет. Они и сами это признали. Они сами признают, что Азербайджан победил их. То есть, мы продемонстрируем взятую в качестве трофея военную технику. У меня много планов. Иншаллах, мы все реализуем. Эту историческую победу мы еще больше укрепим и в правовой, и в политической плоскости. После этого наши граждане будут жить спокойно, вернутся на свои родные земли. Благодаря вам Азербайджан вступит в новую эру»,- сказал глава государства.