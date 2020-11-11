Президент Ильхам Алиев: Все разрушенные дома будут отстроены за счет государства

БАКУ/Trend/ - Все разрушенные дома будут отстроены за счет государства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«В течение этих 44 дней противник хотел выместить свою горечь поражения на мирных гражданах. В результате этого погибли 93 мирных жителя, более 400 гражданских лиц получили ранения, свыше 3 тысяч зданий разрушены, сожжены или повреждены. Я уже дал указание, в регионы отправляются группы, подсчитывается нанесенный ущерб. Все разрушенные дома будут отстроены за счет государства, все поврежденные дома – восстановлены государством. Утраченная собственность наших граждан будет восстановлена, вместо утраченной домашней скотины будет выдана новая. То есть наши граждане могут быть абсолютно уверены, что вся утраченная ими собственность будет восстановлена»,- отметил Президент Ильхам Алиев.