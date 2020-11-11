Президент Ильхам Алиев: Семьи людей, ставших шехидами во время Второй Карабахской войны, будут обеспечены квартирами, домами

БАКУ/Trend/ - Семьи людей, ставших шехидами во время Второй Карабахской войны, будут обеспечены квартирами, домами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Теперь в нашей жизни начинается новый период. Этот период обеспечит нашей стране счастливое будущее. В вашей жизни начинается новый период. Вы ранены. Но знайте, что мы вылечим вас. Мы вернем к жизни наших самых тяжелораненых военнослужащих. Наши врачи сейчас работают и днем и ночью. И впредь будут приняты все необходимые меры для возвращения к нормальной жизни. Как вы знаете, по личной инициативе и под контролем Мехрибан ханым для наших военнослужащих, потерявших руки и ноги в Первой карабахской войне, доставляются современные протезы. Такие протезы, используя которые, люди могут играть даже в футбол. Все это будет обеспечено. Можете быть уверены. В связи с вашей дальнейшей жизнью, я заранее обращаюсь ко всем государственным структурам, частным компаниям и сообщаю, что будут предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, наших военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение. Мы всегда будем это учитывать.

Проблемы семей шехидов найдут свое решение. Мы, можно сказать, решили бытовые проблемы большинства семей шехидов, стоявших на очереди. В этом году 1500 семей шехидов будут обеспечены государством домами, квартирами. Сегодня отсюда я поручаю всем нашим соответствующим структурам за короткое время оказать материальную поддержку близким людей, ставших шехидами во время Второй Карабахской войны, названной нами Отечественной войной, одновременно проводится их учет. После проведения точного учета они будут обеспечены квартирами, домами»,- сказал глава государства.