Президент Ильхам Алиев: Наши героические бойцы и в будущем всегда будут под моим присмотром

БАКУ/Trend/ - Наши героические бойцы и в будущем всегда будут под моим присмотром.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Эту историческую победу мы еще больше укрепим и в правовой, и в политической плоскости. После этого наши граждане будут жить спокойно, вернутся на свои родные земли. Благодаря вам Азербайджан вступит в новую эру.

Поэтому сегодня, сразу после окончания войны, я пришел выразить вам свое уважение. Выразить благодарность вашим родителям за то, что воспитали таких героических сынов для государства. Пришел, чтобы лично выразить вам благодарность, поздравить вас. Первыми, кого я поздравляю - это вы, и вашем лице все наши героические бойцы. Я пришел сказать, что всегда буду вместе с вами. Вы можете рассчитывать на меня. Наши героические бойцы и в будущем всегда будут под моим присмотром. Еще раз поздравляю вас, выздоравливайте скорее, возвращайтесь к нормальной жизни. Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан!»- сказал глава государства.