Мифы о силе Армении разрушились на глазах всего мирового сообщества - политолог

БАКУ /Trend/ - Заявление, подписанное 10 ноября, продемонстрировало силу турецкой общины, заявив миру, что Армения безоговорочно капитулировала, а Азербайджан вышел победителем из "столкновения цивилизаций", воплотив в жизнь резолюции ООН, которые долгое время оставались на бумаге.

Об этом в четверг сказал Trend доцент кафедры международных отношений Бакинского государственного университета, доктор философии по политическим наукам Гурбан Мамедов.

По его словам, Никол Пашинян, решивший сохранить статус-кво не путем урегулирования конфликта, а путем оккупации новых территорий Азербайджана, является главным инициатором Второй Карабахской войны.

Мамедов отметил, что постоянные обстрелы границ Азербайджана, мирных жителей, гражданских объектов и населенных пунктов, ставшие обыденными, привели к необходимости принятия руководством Азербайджана серьезных мер. Последняя провокация произошла утром 27 сентября, вынудив азербайджанскую армию нанести ответный удар, и боевые действия, продолжавшиеся до 10 ноября, завершились капитуляцией Армении", - подчеркнул Гурбан Мамедов.

Доцент отметил, что Великая Победа азербайджанского народа вызвала серьезное замешательство, панику и очень тяжелую ситуацию в Армении.

"Пашинян бежал из страны, а здание парламента и другие правительственные учреждения были захвачены. Мифы о силе Армении, мощи ее лобби, непобедимости армянских банд, сформировавшиеся в течение десятилетий, разрушились на глазах всего мирового сообщества под беспощадными ударами нашей национальной армии. Азербайджанская армия отомстила за жертв оккупации и шехидов, которых потерял наш народ за последние тридцать лет", - добавил Гурбан Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)