Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медцентре №1 (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 11 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Дорогие военнослужащие, Отечественная война завершилась. Азербайджан одержал яркую победу в этой войне, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель. Я пришел, чтобы лично поздравить вас с этой блестящей победой, выразить вам свою благодарность, выразить благодарность азербайджанского народа за то, что вы героически сражались, имеете исключительные заслуги в изгнании врага с наших земель, были ранены, рисковали своей жизнью, проявили большое мужество.

Вторая Карабахская война останется в истории как славная победа Азербайджана. Весь наш народ проявил единство, солидарность в завоевании этой победы. Все предпринятые шаги преследовали одну цель – за короткий промежуток времени с небольшими потерями нанести врагу такой сокрушительный удар, чтобы он был вынужден покинуть наши земли. Одержанные на поле боя победы также обусловили победу на политической плоскости. Если бы мы не победили на поле боя, не верю, что оккупанты покинули бы оставшиеся земли. Точно так же, как противник, который различными способами пытался удерживать под оккупацией наши земли в течение почти 30 лет, хотел сделать эту оккупацию вечной, и путем переговоров мы не смогли бы добиться никаких результатов. Мы выиграли эту войну ценой жизни наших шехидов, за счет храбрости наших военных, за счет политики нашего государства. Прошу почтить, почтить минутой молчания память всех наших братьев и сестер, ставших шехидами в Отечественной войне.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах вам исцеления! Да ниспошлет Аллах исцеления всем нашим раненым солдатам и офицерам!

Эта победа навечно останется в истории Азербайджана. Мы смогли добиться желаемого и на поле боя, и за столом переговоров. Мы смогли за счет военной силы освободить города Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша. Мы водрузили наш флаг на этих землях, и наш флаг там развевается. Сегодня весь мир увидел, в чем сила Азербайджана. Благодаря профессионализму наших военнослужащих, как в политической сфере, так и в области военного строительства, мы с первых дней войны добились преимущества и последовательно успешно продвигались к этой последней цели.

Бои приняли ожесточенный характер, противник оказывал сопротивление. Пусть каждый знает, что завоеванная за эти 44 дня победа достигнута благодаря профессионализму, героизму наших военнослужащих. Враг не хотел добровольно покидать оккупированные территории, и вы – люди, принимавшие активное участие в этих боях, хорошо знаете, какие укрепления они построили за 30 лет. Чтобы прорвать эти укрепления, одолеть эти оборонительные линии, требовались большой героизм и военный профессионализм. Кроме того, география этого региона сама по себе –укрепление. Шуша – город, считающийся неприступной крепостью. Панахали хан построил этот город так, чтобы он мог максимально защитить жителей Шуши от врага. Захватить Шушу в течение нескольких дней с минимальными потерями и без нанесения городу большого ущерба – символ высокого профессионализма, отваги. Враг в течение 30 лет проделал на этих землях подготовительную работу. Эта подготовительная работа свидетельствует о том, что он не хотел добровольно покидать наши земли. Если бы хотел, зачем же потратил столько средств на это? Это показывает, что все это время - около 30 лет враг нас просто обманывал, обманывал посредников, что они покинут наши земли. Это было ложью и картина на поле боя это подтверждает. В то же время картина освобожденных земель показала то, что враг жил ненавистью к азербайджанскому народу, иначе зачем нужно было сносить все здания? Можно сказать, на 99 процентах освобожденных территорий уничтожены все здания – жилые дома, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков, мечети. Сейчас мы распространяем эти кадры, каждый может увидеть это в печати. Это зверство, вандализм, это военное преступление. Противник совершил военное преступление и уже дано указание рассчитать нанесенный ущерб, обеспечить его учет. Группы уже мобилизованы, будут приглашены международные эксперты. При участии международных экспертов будет подсчитан материальный и моральный ущерб всех разрушений, и мы – люди в индивидуальном порядке, в то же время, в организованном порядке будем привлекать врага к международным судам, они выплатят компенсацию, ответят и отвечают за свои грязные деяния.

Мы старались решить этот вопрос мирным путем. В том числе я как глава государства в течение 17 лет пытался, чтобы этот вопрос решился мирным путем, и это основная причина затягивания этого вопроса. Международные посредники также заверяли нас, что этот вопрос можно решить мирным путем. Но за последний год мы увидели, что нас просто обманывают. Мирный процесс, можно сказать, попал в состояние паралича. Новое руководство Армении фактически уничтожило переговорный процесс неприемлемыми, вредными шагами и заявлениями и в последние месяцы даже не скрывало этого. Предпринимали демонстративные шаги, чтобы показать и нам, и всему миру, что оккупированные территории навечно останутся под оккупацией. Они издали различные карты. На этих картах были обозначены границы "Нагорно-Карабахской Республики", в которые также входили все оккупированные территории. Они изменили названия наших исторических городов, дали им новые уродливые названия. Они изменили названия всех наших сел. Они хотели стереть наше историко-культурное наследие. Хотели привезти армян из-за границы и поселить в Шуше. В результате строительства новых коммуникаций, дорог они хотели ускорить заселение, особенно в районах, расположенных вдоль Араза. За счет финансовой и политической поддержки армян, проживающих за рубежом, в нескольких странах некоторые муниципалитеты уже приняли решение признать "Нагорно-Карабахскую Республику". О чем все это свидетельствует? Все это показывает, что они считали, что таким путем они узаконят оккупацию, достигнут успехов в признании так называемой преступной структуры. Когда мы увидели, что они просто обманывают нас, пытаются оскорбить нас, наши святые места, мы сказали свое слово, и я этого не скрывал. За все это время – в течение 17 лет я говорил, что если этот вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. Что бы ни говорили, я и сегодня так думаю, говорю те же слова. За эти 44 дня я получил столько звонков, поступило столько сигналов, что остановитесь, остановитесь. Я говорил, что ставлю условие перед врагом, пусть покинет наши земли и мы остановимся. Пусть выступит с заявлением, что выхожу, мы остановимся. Пусть даст график, даст дату, мы остановимся. Но противник думал, что сможет предотвратить нашу успешную атаку.

Уже поcле первых недель они осознали, что не смогут устоять перед нами. Поэтому стали активнее призывать мировое сообщество, чтобы международные организации, некоторые страны остановили нас. Но я говорил, что нас никто не сможет остановить, мы пойдем до конца. Пашинян должен принять мои условия, заявить, что выходит из такого-то района такого-то числа, и мы добились этого. Подписанное 10 ноября совместное заявление фактически было актом мирной капитуляции Армении. Я говорил, что так же, как после окончания Второй Мировой войны, подручные Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран, Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, в формате видеоконференции.

Но, откровенно говоря, после этого Президент России Владимир Путин попросил меня не сильно настаивать на этом вопросе. Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен, наказан за свои грязные поступки, фактически встал на колени, принял все мои условия. В подписанном заявлении утвержден также график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю. Сказал, пусть подписывает где хочет, в какой-то темной комнате, на каком-то складе, где-то подальше от камер. Так и случилось. Мою и Президента Путина церемонию подписания увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, а ты где подписал этот документ? Не так важно. Потому что сейчас его невозможно найти. И никто не может спросить, эй, Пашинян, ты где его подписал?

Мы еще раз продемонстрировали свою силу, единство нашего народа. Показали, что никакая сила не может устоять перед нами, никакая сила не может свернуть нас с праведного пути. Эту историческую миссию выполнили вы – азербайджанский солдат, азербайджанский сержант, азербайджанский офицер. Конечно, у нас есть мощная армия, техническое оснащение также на высоком уровне. Весь мир увидел, какие технические возможности мы используем. Могу также сказать, что завоеванная сегодня нами победа и проводимые военные операции изучаются во всем мире как с точки зрения технических возможностей, так и с точки зрения оперативных шагов, подготовки и проведения операций. Это нового поколения метод ведения войны, который объединяет в себе планирование, техническое оснащение, применение технологий, правильное планирование и выполнение операций, боеспособность и моральный дух наших военнослужащих. Но я говорил об этом несколько раз, эту победу одержали не наши технические средства, а наши солдаты и офицеры. Они, пядь за пядью освобождая нашу землю от врага, подарили эту Победу нашему народу. Поэтому первый герой этой победы - азербайджанский солдат, азербайджанский офицер, и все должны это знать. Мы доказали, что мы великий народ. Мы доказали, что проявляем солидарность, единство, и это единство уже существовало в обществе. Но после этой победы оно поднялось на еще более высокий уровень. Это единство позволит нам возродить освобожденные земли, за максимально короткий срок вернуть на эти земли наших вынужденных переселенцев. Карабахский регион, наш прекрасный исторический край словно родится заново, вернется к жизни, возродится. Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана и один из красивейших уголков станет настоящим раем.

Нетрудно представить чувства нашего народа. В течение этого периода я ежедневно получаю тысячи писем. Письма, полные радости, благодарности, гордости, меня, действительно, трогают. Сегодня, когда наши телеканалы, интернет сайты представляют общественности людей, которые много лет жили жизнью вынужденных переселенцев, их чувства, высказывания, я хочу отметить их самое любимое выражение, которое они чаще всего говорят. Они говорят, я больше не беженец. Знаете, что это значит? Это может быть проявление самых счастливых моментов как в жизни этих людей, так и в жизни всех нас, и в моей жизни. Говорят, что я больше не беженец, вынужденный переселенец. Они хотели избавиться от этой тяжелой ноши. Они хотели избавиться от этого выражения, приклеенного нам презренным врагом, и этот день наступил.

Дорогие бывшие вынужденные переселенцы, вы больше не переселенцы. Обращаюсь к ним в присутствии этих наших героических солдат и офицеров: вы не беженцы, вы возвращаетесь. Мы вернем вас. Вот сидящие здесь, а также тысячи наших солдат и офицеров возвращают вас на родные земли. Мы, Азербайджанское государство, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас как можно скорее. В первую очередь, конечно, необходимо принять меры безопасности. Ненавистный враг в тех регионах, можно сказать, повсюду заложил мины. Сейчас должен идти процесс разминирования. Сейчас мы должны привлечь международные организации. Потому что у нас внутренние возможности сделать это в короткие сроки ограничены. В первую очередь, безопасность, затем инфраструктура, потом все остальные вопросы восстановления будут решены. В то же время, как вы знаете, в течение этих 44 дней противник хотел выместить свою горечь поражения на мирных гражданах. В результате этого погибли 93 мирных жителя, более 400 гражданских лиц получили ранения, свыше 3 тысяч зданий разрушены, сожжены или повреждены. Я уже дал указание, в регионы отправляются группы, подсчитывается нанесенный ущерб. Все разрушенные дома будут отстроены за счет государства, все поврежденные дома – восстановлены государством. Утраченная собственность наших граждан будет восстановлена, вместо утраченной домашней скотины будет выдана новая. То есть наши граждане могут быть абсолютно уверены, что вся утраченная ими собственность будет восстановлена. Я обещаю, что дома, которые будут построены для них, будут лучше, более качественными, более просторными, чем прежние. Мы сделаем это. Для нас благополучие, безопасность нашего народа – это первостепенная задача. Но в этот период для меня более важным вопросом было возвращение наших земель, восстановление территориальной целостности, вознесение нашего флага в Шуше, поднятие нашего флага на всех других оккупированных землях. Мы этого добились!

Мы переживаем исторический момент. Видите, как на улицах люди отмечают этот праздник. Этот праздник отмечает весь Азербайджан, отмечают все азербайджанцы мира. Этот праздник отмечается в братской Турции, так же как и у нас. Это естественно. Потому что мы одна нация, два государства. За эти дни я неоднократно выражал благодарность моему дорогому брату, Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. И вчера мы разговаривали по телефону. Я еще раз поблагодарил его. В достижении этой победы очень большую роль сыграла политическая и моральная поддержка Турции. Потому что сказанные в первые часы Президентом, моим братом слова "Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним" разнесли в пух и прах попытки многих вмешаться в этот конфликт. Все это время и Президент, и министры, и официальные лица постоянно выражали нам свою поддержку. Видите, сколько делегаций приезжает. Можно сказать, каждую неделю из Турции приезжает несколько делегаций. Азербайджанский народ высоко оценивает поддержку и солидарность, оказанные нам Турцией.

Теперь в нашей жизни начинается новый период. Этот период обеспечит нашей стране счастливое будущее. В вашей жизни начинается новый период. Вы ранены. Но знайте, что мы вылечим вас. Мы вернем к жизни наших самых тяжелораненых военнослужащих. Наши врачи сейчас работают и днем и ночью. И впредь будут приняты все необходимые меры для возвращения к нормальной жизни. Как вы знаете, по личной инициативе и под контролем Мехрибан ханым для наших военнослужащих, потерявших руки и ноги в Первой карабахской войне, доставляются современные протезы. Такие протезы, используя которые, люди могут играть даже в футбол. Все это будет обеспечено. Можете быть уверены. В связи с вашей дальнейшей жизнью, я заранее обращаюсь ко всем государственным структурам, частным компаниям и сообщаю, что будут предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, наших военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение. Мы всегда будем это учитывать.

Проблемы семей шехидов найдут свое решение. Мы, можно сказать, решили бытовые проблемы большинства семей шехидов, стоявших на очереди. В этом году 1500 семей шехидов будут обеспечены государством домами, квартирами. Сегодня отсюда я поручаю всем нашим соответствующим структурам за короткое время оказать материальную поддержку близким людей, ставших шехидами во время Второй Карабахской войны, названной нами Отечественной войной, одновременно проводится их учет. После проведения точного учета они будут обеспечены квартирами, домами.

Я награжу наших военнослужащих, проявивших героизм на поле боя и в тылу за все эти 44 дня, а также до и после этого. Соответствующее указание уже дано. Я уже дал указание и хочу заявить перед вами, что в Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали. Эти ордена и медали будут вручены военнослужащим и гражданским лицам, отличившимся именно в Отечественной войне. И названия этих орденов и медалей я предложил. Считаю, что эти названия понравятся и вам, и азербайджанскому народу. Я распорядился доставить в Баку военную технику врага, взятую в качестве трофея. Поручил выбрать место, мы продемонстрируем эту технику. Весь азербайджанский народ пойдет и увидит, чего мы добились. Часть уничтоженной техники находится в таком состоянии, что привезти ее сейчас невозможно. Но я последовательно предоставлял информацию нашему народу о том, сколько техники противника мы уничтожили. Фактически, в их армии не осталось техники, их армии, можно сказать, что нет. Они и сами это признали. Они сами признают, что Азербайджан победил их. То есть, мы продемонстрируем взятую в качестве трофея военную технику. У меня много планов. Иншаллах, мы все реализуем. Эту историческую победу мы еще больше укрепим и в правовой, и в политической плоскости. После этого наши граждане будут жить спокойно, вернутся на свои родные земли. Благодаря вам Азербайджан вступит в новую эру.

Поэтому сегодня, сразу после окончания войны, я пришел выразить вам свое уважение. Выразить благодарность вашим родителям за то, что воспитали таких героических сынов для государства. Пришел, чтобы лично выразить вам благодарность, поздравить вас. Первыми, кого я поздравляю - это вы, и вашем лице все наши героические бойцы. Я пришел сказать, что всегда буду вместе с вами. Вы можете рассчитывать на меня. Наши героические бойцы и в будущем всегда будут под моим присмотром. Еще раз поздравляю вас, выздоравливайте скорее, возвращайтесь к нормальной жизни. Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан!

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Старший лейтенант Маиль Аскеров: Я завершил действительную военную службу как офицер запаса и был уволен в запас. Когда по Вашему приказу была объявлена частичная мобилизация, я тоже вернулся на военную службу в ряды армии и мы вели бои с противником в направлении Физулинского района, где и был ранен. Я очень горжусь, что боевые товарищи завершили мою миссию, одержали победу.

В больнице, где я прохожу лечение после ранения, мы с нетерпением ждали Ваших выступлений об освобождении наших земель от оккупации. Важным для нас желанием было услышать в одном из тех выступлений весть о поднятии нашего трехцветного флага в Шуше – колыбели азербайджанской культуры. И это Вы нам подарили. Выражаю Вам за это особую признательность.

В своем предыдущем выступлении, а точнее в последнем выступлении, обращаясь к народу, Вы сказали, что мы, объединившись в железный кулак, победили врага. Я бы охарактеризовал это так, что железный кулак – это единство нашего народа, сплоченность нашего народа, мощь нашей армии и, особо хочу отметить, огромное доверие народа к Вам. То есть, я говорю это как представитель народа, это большое доверие народа к Вам. Это обеспечило победу. Этим кулаком мы раздавили врага.

Выражаем Вам бесконечную признательность за то, что подарили нам эту Победу, эту радость. Пользуясь случаем, поздравляю Вас, поздравляю Вас, Мехрибан ханым. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Мы давно ждали этой победы. Наш народ достоен этой Победы. Наш народ – народ-победитель. Спасибо вам, ребята.