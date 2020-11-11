Россия и Турция подписали меморандум о создании центра по прекращению огня в Карабахе

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара. Об этом сообщило в среду Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - сообщили в военном ведомстве. Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.

Отмечается, что центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня и других действий, нарушающих достигнутые договоренности. На него также возлагается задача фиксирования нарушений путем применения визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.