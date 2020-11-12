СБ ООН обсудил достигнутое Арменией, Азербайджаном и РФ соглашение по Нагорному Карабаху

Россия на закрытых консультациях информировала членов Совета Безопасности ООН о договоренностях Армении и Азербайджана по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в организации, передает Trend.

"Россия сегодня рассказала в СБ ООН о достигнутой Москвой, Баку и Ереваном договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе", - отметил собеседник. Он уточнил, что встреча прошла в закрытом формате.