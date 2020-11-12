Турция и Россия вместе будут работать в миротворческом центре в зоне карабахского конфликта – Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В соответствии с п.5 трехсторонней Декларации о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, предусматривающем создание миротворческого центра по контролю за прекращением огня, Турция и Россия вместе будут работать в этом Центре.

Об этом в четверг сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.