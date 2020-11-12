Надеемся, что Армения выполнит договоренность по карабахскому конфликту - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта подписано тремя сторонами. И главный вопрос в том, чтобы эта договоренность была Арменией выполнена.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.

"Надеемся, что Армения выполнит достигнутую договоренность", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)