Президенту пишут: Победы в боях за освобождение наших земель от оккупации золотыми буквами вписали Ваше имя в историю Азербайджана навеки

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана, непревзойденного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продолжают поступать письма от граждан Азербайджана и соотечественников, проживающих за рубежом. В письмах они делятся радостью в связи с успешными операциями доблестной Азербайджанской армии и освобождением земель страны от оккупации, выражают признательность главе государства.

Trend со ссылкой на сайт Президента приводит содержание некоторых из этих писем.

Афиг Агаев из Красноярска пишет: "Уважаемый господин Президент, пишет Вам уроженец Физулинского района. В настоящее время я живу в Российской Федерации, в городе Красноярске. От всей души хочу выразить Вам признательность за освобождение наших земель, желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, а нашим солдатам и офицерам - еще большей отваги и победы. Где бы мы ни были, наше сердце рядом с азербайджанским народом, рядом с Вами. Карабах - это Азербайджан!”

В письме Акифа Агаталыбова из Ташкента говорится: "Победоносный Верховный главнокомандующий, Вы как Президент Азербайджанской Республики неоднократно призывали Армению прекратить провокации и стремились к мирному урегулированию конфликта. Невзирая на пандемию, 27 сентября 2020 года Армения нарушила глобальный призыв ООН к прекращению огня и совершила нападение на Азербайджан, учинив провокации по всей линии фронта с целью нарушить мирный процесс и вовлечь Азербайджан в военные действия. Наши соотечественники, проживающие в Узбекистане, всегда осуждали оккупационную политику Армении против Азербайджана. Уважаемый Верховный главнокомандующий, мы черпаем духовные силы из Ваших решительных выступлений и уверенных шагов к победе. Освобождением Нагорного Карабаха от оккупации Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю Азербайджана. Вы - лидер, вернувший азербайджанцам ощущение победы, дарите нам огромную радость. Каждый азербайджанец, независимо от места своего проживания, считает Вас своим лидером. Уважаемый Президент, как глава азербайджанской диаспоры в Узбекистане, проживающий здесь более 30 лет, уверенно заявляю, что наши соотечественники поддерживают проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику. Мы проводим различные мероприятия в Узбекистане и других республиках Средней Азии, донося правду об Азербайджане. В Узбекистане нами проделана очень важная работа по доведению до местной общественности азербайджанских реалий, пропаганде идеи азербайджанства, национально-культурного наследия, защите прав и свобод наших соотечественников. И сегодня мы стараемся сделать все возможное для Азербайджана. Мне 62 года, но, несмотря на преклонный возраст, я готов по Вашему приказу отправиться на фронт и защищать свою Родину”.

Сафа Агамалиев из города Баку пишет: "Непобедимый Верховный главнокомандующий, освобождение под Вашим командованием Физули, Джебраила, Зангилана, Губадлы и других наших земель вызывает в нас чувство радости и гордости. Мы безмерно благодарны Вам за эти счастливые дни. Пусть успех всегда сопутствует Вам. Карабах - это Азербайджан!”

Житель Агдама Шакир Магеррамов: "Уважаемый господин Президент, мы дали достойный ответ армянам, испокон веков совершавшим подлые нападения на нас. Вы - лидер мирового уровня. Долгие годы укрепляемая Вами армия и экономика вкупе с народным единством превратили контрнаступление азербайджанских войск в подлинную войну за Отечество. Президент, беззаветно любящий свой народ и страну, Вы любимы всеми. Благодаря Вашей решимости и незаурядным лидерским способностям освобождена значительная часть оккупированных земель, и эта священная миссия продолжается. Уверены, благодаря Вашему упорству и настойчивости все наши земли будут освобождены. Жители прифронтовых сел Агдама с нетерпением ждут этих дней. Да хранит Аллах Вас и наших солдат!”

Кюбра Мамедова из Нафталана пишет: "Дорогой Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, горжусь тем, что я - азербайджанка. Вы ведете нас к великим победам. Мы гордимся этим. Искренне гордимся тем, что такой героический полководец, как Вы, является нашим Президентом. Не передать словами радость, подаренную нам славной азербайджанской армией под Вашим командованием. Благодаря Вам ныне освобождаются наши исторические земли. Уверены в скором освобождении всего Карабаха. Дай Бог, священный трехцветный флаг Азербайджана будет гордо развеваться на освобожденных землях. Да хранит Всевышний Вас и нашу армию!”

Саида Ализаде из Гёйгёльского района: “Господин Президент, уважаемый Ильхам Алиев, позвольте выразить признательность за моральную силу, которую Вы придали нашему народу в эти непростые, судьбоносные дни. Вся наша семья с нетерпением ждет от Вас вестей об окончательной победе. Чувство гордости и слезы радости от известий об освобождении наших земель бесценны и святы. Мы очень признательны Вам за подаренные нам чувства. Как гражданка Азербайджана хочу заверить Вас в нашей поддержке. Мы всегда рядом с Вами. Да хранит Аллах нашу могучую армию и Вас. Да пребудет с Вами Всевышний, господин Президент!”

Житель Бейлагана Рамиз Агаев: "Уважаемый Президент, непревзойденный Верховный главнокомандующий, пишет Вам 63-летний железнодорожник, гордящийся своим Президентом. Горжусь таким Верховным главнокомандующий, как Вы. Благодаря Вашей решимости претворяется в жизнь заветное желание нашего народа об освобождении Карабаха. Мы мечтали об этом долгие годы, днями напролет. Весь Азербайджан гордится Вами. Отомстив армянским фашистам и вернув наши исторические земли, Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю. Пусть Всевышний продлит Ваши лета и убережет нашу славную армию!”

Махбуба Таирова из Гянджи пишет: "Уважаемый господин Президент, проводимая Вами мудрая политика приносит свои плоды. Армяне, никогда не желавшие мирного урегулирования конфликта, ныне в бою познали силу нашего государства, народа и армии. Им прекрасно известно, сколь беспомощны и слабы они перед нами. Благодаря Вашей дальновидной политике было достигнуто политическое и экономическое развитие нашего государства, что способствовало укреплению армии. В нашей великой борьбе за Отечество мы одерживаем победы благодаря воле и решимости Верховного главнокомандующего и мощи нашей армии. С божьей помощью мы скоро вернем все наши земли, весь Карабах. Уважаемый Президент, Вы - венец Азербайджана. Азербайджанский народ гордится Вами и всецело поддерживает. Выражаю признательность Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанную нам моральную поддержку в этой справедливой борьбе. Господин Президент, у меня к Вам просьба. Я бы очень хотела, чтобы в Гяндже, Барде и других регионах, подвергшихся обстрелам и разрушениям, был разбит парк и воздвигнут памятник в память о жертвах армянского террора. Пусть молодое поколение никогда не забывает об армянском терроре. Дорогой Президент, я горжусь Вами. Вы - гордость Азербайджана. Выражаю Вам признательность за неустанную деятельность во благо нашей Родины и народа. Преклоняюсь перед Вами. Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан! Да здравствует Азербайджан!”

Рафик Аскеров из Шеки пишет: "Непревзойденный Верховный главнокомандующий, я преклоняюсь перед Вами. Благодарю за проводимую Вами целенаправленную политику, за эти прекрасные дни, подаренные нашему народу. Господин Президент, в 1992 году, когда мне было 15 лет, я убежал из дома, чтобы участвовать в боях за Физули. И сегодня, отправляясь на фронт, считаю своим долгом биться до последней капли крови и достичь вершины шехидства. Хочу принять участие в войне за Отечество и кровью вписать свое имя в славные страницы истории нашей Родины. Я занимаюсь боями без правил. Как известно, враг труслив, мужество им не присуще. Прогнать прочь армянских вандалов с нашей земли - мое самое заветное желание. Мы гордимся Вами!”

Наваи Керимов из Гянджи пишет: "Уважаемый Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, от имени семей шехидов выражаю Вам глубокую признательность за подаренное нам ощущение победы. Мы - граждане страны-победительницы. Желаем Вам и героическим военнослужащим нашей армии здоровья и успехов в борьбе за торжество справедливости. Уверены, скоро мы услышим от Вас весть о великой победе. Верим, кровь наших шехидов будет отомщена. Да хранит Всевышний мудрого Верховного главнокомандующего и мужественную армию Азербайджана!”

Айгюн Дильбозова из Агстафинского района: “Многоуважаемый господин Президент, от себя лично и от имени коллектива Газахского управления оросительных систем считаю своим долгом выразить Вам признательность в эти трудные, но славные дни. Благодаря Вашей мудрой и решительной политике наша доблестная армия под Вашим командованием дает достойный отпор врагу. От всего сердца благодарим Вас. Дорогой Президент, пусть Всевышний хранит Вас. Мы поддерживаем проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику. Азербайджанский народ счастлив, что у него такой Президент, как Вы. Уверены, уже совсем скоро Вы обрадуете нас вестью об окончательной победе. Недалек тот день, когда будут освобождены все наши земли и трехцветный флаг Азербайджана взовьется над Карабахом. Карабах - это Азербайджан!”

Чингиз Сафаров из Товуза: "Уважаемый господин Президент, Вы достойный преемник общенационального лидера, непобедимый Верховный главнокомандующий, спаситель азербайджанского народа, великий лидер. Мы гордимся Вами. Во главе азербайджанского государства несокрушимый, гордый полководец. Глядя на развевающийся на освобожденных землях флаг Азербайджана, нас переполняет гордость. Победные вести вдохновляют наш народ на новые успехи. Каждый день я молюсь за Вас. Да хранит Вас Всевышний. Нынешние победы - плоды Вашей многолетней мудрой и успешной политики. Я - участник войны за Карабах, ветеран Карабахской войны. С 1992 по 2007 годы я служил в Вооруженных силах Азербайджанской Республики. Участвовал в боях за Кяльбаджар, Агдере, Агдам и Физули. Я обратился в Товузский районный военный комиссариат и Министерство обороны Азербайджанской Республики для участия в боях за территориальную целостность Азербайджана. Готов участвовать в боях за Отчизну. Освобождение наших земель переполняет наши сердца гордостью. Надеюсь, скоро наш народ испытает радость Великой Победы. Мы верим в Вас и готовы биться с врагом до победного конца. Уверены, череда наших побед будет продолжена. Недалек тот день, когда наша отважная армия торжественно вступит в Лачин и Ханкенди. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и новых успехов на благо нашего народа. Да здравствует Азербайджан!”

Жительница Гобустана Гюльрух Габулова: "Многоуважаемый Президент, пишет Вам 70-летняя женщина-инвалид. Слыша из Ваших уст названия освобожденных земель, мое сердце озаряется радостью и я забываю обо всех своих болезнях. Вы наполнили светом и радостью глаза, выплаканные от тридцатилетней тоски и печали по родной земле. Азербайджанская армия под Вашим командованием сокрушает врага. В эти исторические дни я с восхищением слушаю Ваши выступления и испытываю чувство гордости. Какое счастье, что у нас такой сильный Президент, Верховный главнокомандующий, как Вы. Уважаемый Президент, каждый азербайджанец гордится Вами. Вы пишете славные страницы нашей истории. Да поможет Вам Всевышний победой завершить справедливую борьбу. Да хранит Аллах Вас и нашу армию!”

Житель Физули Энвер Алиев: "Уважаемый Президент, непобедимый Верховный главнокомандующий, пишет Вам учитель математики средней школы села Алханлы, расположенного на линии соприкосновения с вражескими силами. Как Вы справедливо отметили, линии соприкосновения отныне нет. Мы больше не вынужденные переселенцы. Мы, физулинцы, уповаем на Вас и нашу национальную армию. Вы пишете славную историю. Прекрасную, доблестную новую историю. Мы стараемся привить нашим ученикам чувство патриотизма и вырастить их достойными сынами Родины. Мы готовы в любой миг сменить ручку на оружие и сразиться с врагом под Вашим командованием. Да хранит Всевышний Вас и нашу могучую армию! Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!”

В письме жителя Агдашского района Ильхама Бейдуллаева говорится: “Многоуважаемый господин Президент, победы Азербайджанской армии под Вашим командованием радуют и воодушевляют каждого из нас. Ветераны Агдашского районного отделения Общественного объединения ветеранов Великой Отечественной войны поддерживают Вас. Мы готовы к любой самоотдаче во имя Родины, и гордимся этим. Только бы избавить наши земли от армянских вандалов. Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджанской Республики, как был прав общенациональный лидер Гейдар Алиев, когда говорил: “Верю, что Ильхам Алиев при вашей помощи и поддержке довершит начатую мной деятельность по судьбоносным вопросам. Верю в него, как в себя самого и возлагаю большие надежды на его будущее”. Вы неустанно трудитесь во имя восстановления территориальной целостности, настоящего и будущего нашего народа. Верим, что благодаря Вам и нашей сильной армии оккупированные территории Азербайджана скоро будут освобождены и мы отпразднуем долгожданную победу. Выражаем признательность Вам и нашим героическим солдатам. Да поможет Вам Аллах в этом нелегком, но славном деле. Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан! Да здравствует азербайджанский народ и его Президент!”

Житель Габалы Алибала Мамедов: "Непобедимый Верховный главнокомандующий, поздравляю Вас и солдат славной Азербайджанской армии с победой. Да хранит Аллах Вас и наших бойцов. Благодаря проводимой Вами работе Азербайджан стремительно развивается, став могучей страной. Формирование мощной армии, безусловно, требует не только больших затрат, но и в первую очередь мудрости и огромного труда. Дни наших побед и светлое будущее Азербайджана - Ваша заслуга. Пусть успех всегда сопутствует Вам!"

Ихтияр Агазаде из Самуха пишет: "Уважаемый Президент, Ваши обращения к народу вселяют в нас веру в будущее. Мы доказали всему миру нашу силу и правоту. Под Вашим командованием наша армия обеспечивает территориальную целостность Азербайджана. Спасибо Вам и нашим героическим солдатам. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Слава Азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!”

Егяна Султанова из Тертера пишет: "Уважаемый Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, приветствую Вас из Тертера, поздравляю с победами и желаю успехов в справедливой борьбе. Верим, что очень скоро мы с Вашим участием торжественно отпразднуем нашу победу в каждом уголке родного Карабаха. Желаю Вам, нашим солдатам и офицерам крепкого здоровья и новых успехов. Мы всегда с Вами. Да здравствует Верховный главнокомандующий. Слава победоносной, решительной армии Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!”