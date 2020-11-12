Размещение российских миротворцев в Карабахе является правильным шагом - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Меморандум, подписанный министрами обороны России и Турции по Нагорному Карабаху, создает широкие возможности для мирного завершения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в четверг сказал Trend военный эксперт Адалят Велиев.

По его словам, ни одна международная организация не воспримет, как серьезный и искренний шаг, возвращение в Карабах местного армянского населения в сопровождении вооруженных сил Азербайджана.

"Поэтому Азербайджан предпочел использовать в решении этого конфликта контингент российских миротворческих сил, которому доверяют как азербайджанская, так и армянская сторона. Я считаю, что это правильный шаг. Функции, которые будут выполнять миротворцы в этом районе, будут, прежде всего, выводом армянских войск с территорий Азербайджана. Это также нашло отражение в заявлении. То есть любое вооруженное лицо армянского происхождения должно однозначно покинуть территорию. Задача миротворческих сил - не вступать в вооруженный конфликт. Однако при необходимости они также могут действовать против армянских боевиков в этом районе", - подчеркнул Вердиев.

Он отметил, что проблемы могут возникнуть при переезде в регион с обеих сторон.

"Эту проблему решат миротворцы. Если население будет недовольно деятельностью миротворцев, то определенную координирующую роль в преодолении этих недовольств будет играть группа мониторинга, состоящая из делегаций России и Турции. Ввиду отсутствия официальной информации о составе мониторингового штаба, который прибудет из Турции, и содержания подписанного документа невозможно сказать о полной зоне покрытия. Однако турецкие информационные агентства уже заявили, что в Азербайджан прибудет такое же количество турецких миротворцев, сколько и российских, то есть 1960 человек. Напомню, что часть турецкой делегации уже находится в Азербайджане. Скорее всего, полный текст согласованного соглашения обоих контингентов будет обнародован в ближайшие дни. После этого состоится широкий обмен мнениями", - добавил Адалят Вердиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)