В Азербайджане учреждена юбилейная медаль Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "10-летие (2012-2022) Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу".

Как передает в четверг Trend, согласно закону, юбилейной медалью "10-летие (2012-2022) Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу" будут награждаться офицеры, прапорщики и сверхсрочники, проходящие службу в органе (учреждении), определенном соответствующим органом исполнительной власти, и образцово исполняющие служебные обязанности, военнослужащие, отправленные из этого органа (организации) в отставку или в запас, а также гражданские работники, эффективно работающие в этом органе (учреждении), а также иные лица, имеющие особые заслуги в организации и развитии деятельности этого органа (учреждения).

(Редактор: Наталья Кочнева)