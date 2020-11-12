Кадры из освобожденного от оккупации села Туг Ходжавендского района
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Туг Ходжавендского района.
Trend представляет вашему вниманию эти кадры:
(Редактор: Наталья Кочнева)
С появлением новых технологий стимулируются инновации, появляются новые игроки на рынке, новые стартапы - Таир Исмаилов (ВИДЕО)
Лента новостей
Азербайджан всегда будет уделять внимание защите христианского религиозного наследия на своей территории - министерство (ФОТО)
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
Мы верим, что Совместный центр будет способствовать повышению эффективности контроля за прекращением огня - МИД Азербайджана
Позиция Азербайджана в освободительной борьбе справедливая – болгарские эксперты на площадке "Наше время" (ФОТО/ВИДЕО)
Транспортировка газа из нового источника в Европу через «Южный газовый коридор» уже реальность - министр
Победа Азербайджана в Карабахской войне также обеспечит безопасность наших региональных и глобальных энергетических проектов – министр
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел - Ходжик Губадлинского района и Ховуслу Джабраильского района
Началась работа по включению исторического центра города Шуша в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
На улицах Актобе казахи и азербайджанцы отметили победу автопробегом "Карабах – это Азербайджан!" (ВИДЕО)
С появлением новых технологий стимулируются инновации, появляются новые игроки на рынке, новые стартапы - Таир Исмаилов (ВИДЕО)
Президенту пишут: Победы в боях за освобождение наших земель от оккупации золотыми буквами вписали Ваше имя в историю Азербайджана навеки
В абсурдных заявлениях Эмманюэля Макрона особая инициатива принадлежит глобальным банковско-финансовым мошенникам - эксперт
Российско-турецкий мониторинговый центр будет работать исключительно в дистанционном режиме – Лавров