Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю победы

БАКУ /Trend/ - Президент Международной тюркской академии Дархан Кадырали направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Разрешите лично от своего имени и от имени руководства Международной тюркской академии сердечно поздравить Вас по случаю великой Победы.

Эта великая Победа является плодом Вашего неустанного труда, внешней политики и дипломатии, непоколебимой внутренней гармонии, а также единства и равенства азербайджанского народа, сформированных Вами с большим мастерством на протяжении долгих лет.

Уважаемый господин Президент, своей неустанной деятельностью, большой решимостью Вы не только освободили священные земли от вражеской оккупации, Вы также восстановили истину и справедливость в мире, где царят неправедность и двойные стандарты.

Благодаря Вам братский азербайджанский народ стал свидетелем одной из самых великих побед в своей истории. Вы стали покорителем сердец всех тюркских народов, вошли в историю как Победоносный Президент. Наши народы никогда не забудут Ваши заслуги перед тюркским миром.

Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент, Верховный Главнокомандующий, еще раз поздравляю Вас, братский азербайджанский народ, личный состав и офицеров доблестной Азербайджанской армии с этим знаменательным днем, исторической победой, заявляю, что испытываю честь передать Вам свое глубокое почтение.

Пусть государственный флаг братского Азербайджана всегда развевается на вершине!", - говорится в поздравительном письме.

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Руководитель Депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по сотрудничеству с Азербайджанской Республикой Тазабек Икрамов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство,

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Позвольте выразить Вам искреннюю солидарность и поддержку справедливой позиции Азербайджана от имени Депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики по сотрудничеству с Азербайджанской Республикой и от себя лично.

Народы бывшего СССР знают, что Нагорный Карабах по архивным и историческим документам, по всем международным правовым нормам является неотделимой частью Азербайджана.

Депутатская группа дружбы поддерживает усилия Азербайджана по защите своего народа и восстановлению территориальной целостности в рамках его права на самооборону в соответствии с международным правом.

Призываем к выполнению всех пунктов совместного заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, между президентами Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Призываем международную общественность быть рядом с Азербайджаном, который на протяжении долгих лет страдает от оккупации и атак Армении. В то же время молимся за упокоение душ наших азербайджанских братьев, погибших на войне, желаем исцеления раненым", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший генеральный директор ИСЕСКО, члена Международного центра Низами Гянджеви Абдельазиз Османа аль -Тувейджри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Для меня честь поздравить Вас и народ Азербайджана с освобождением от оккупации большей части Нагорно-Карабахского региона Вашей страны, а также c подписанием соглашения о прекращении войны, предусматривающего освобождение к началу декабря 2020 года других оккупированных территорий.

Эта победа была достигнута под Вашим мудрым руководством благодаря сильной воле и героическому духу Вашей армии.

Горжусь тем, что являюсь верным сторонником и искренним другом Вашей страны.

В Международном центре Низами Гянджеви мы регулярно сотрудничаем с нашим другом и генеральным секретарем центра в сфере пропаганды правды об этом конфликте и осуждения агрессии Армении.

Мы очень счастливы достижением этой победы и с нетерпением ждем воцарения мира в регионе.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в нашем глубоком уважении и почтении к Вам", - говорится в поздравлении.

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Бывший председатель Совета директоров Комитета мусульман Азии Всемирной исламской благотворительной организации Государства Кувейт Адиль Абдулла аль-Фалах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий.

Именем Аллаха приветствую Вас. Да хранит Вас Всемогущий Аллах.

Мы с большой радостью и гордостью получили известие о победах, завоеванных одна за другой Азербайджанской армией под Вашим руководством на пути возвращения оккупированных земель. Весть о победе - предмет гордости для каждого свободного человека, отстаивающего истину, справедливость и международное право. Я тоже рад тому, что как человек, в сердце которого теплится любовь к Азербайджану, являюсь свидетелем этих счастливых дней.

Моя любовь к Азербайджану началась во время Первой Карабахской войны. В то время армяне оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, изгнали около 1 миллиона человек с исконных земель. Да, 30 лет назад я был свидетелем резни и угнетения, совершенных армянами против азербайджанского народа.

Горжусь тем, что более 20 лет моего пребывания на посту руководителя Комитета мусульман Азии Всемирной исламской благотворительной организации Государства Кувейт, я служил народу Азербайджана, в частности людям, изгнанным из родины. Тут я хотел бы напомнить о международной конференции, организованной 16 октября 1996 года по инициативе Комитета мусульман Азии и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева.

Эта конференция была посвящена проблемам беженцев и вынужденных переселенцев. После этой конференции большая благотворительная деятельность на внутренней и внешней арене сменяла друг друга во имя служения справедливой борьбе Азербайджана.

Господин Президент, слава Аллаху, что сегодня под Вашим руководством народ и армия Азербайджана освобождают Карабах, и мы переживаем эти счастливые моменты.

Позвольте поздравить Вас, родной азербайджанский народ, все свободные народы, желающие мира и справедливости, с этими блестящими победами.

Победа за Азербайджаном! Карабах- это Азербайджан!", - говорится в поздравлении.

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Президент Межгосударственного совета по авиации, председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Многоуважаемый господин Президент!

Позвольте от всего сердца поздравить Вас и в Вашем лице весь народ Азербайджана с великим историческим событием, которое явилось следствием последовательно проводимой Вами, господин Президент, мудрой политики, позволившей добиться свершения многолетней цели азербайджанского народа и укрепить на мировой арене приверженность Азербайджанской Республики справедливости, международным нормам и принципам международного права.

Бесспорно, эта победа послужит на благо и интересам мира всех государств региона и сопредельных государств.

В этот исторический момент не могу не вспомнить великого Гейдара Алиева, память которого азербайджанский народ и все мы храним постоянно и бережно. Вы, уважаемый господин Президент и Верховный главнокомандующий, в этот исторический период вошли в историю и стали поистине великим героем для сплоченного вокруг Вас азербайджанского народа!

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте еще раз от всей души пожелать Вам, любимому Азербайджану и его прекрасному и мужественному народу здоровья, благополучия, чистого и мирного неба!", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель правления группы компаний "Tekfen Holding" Мурат Гигин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий.

Мы с большим нетерпением ждали того дня, когда азербайджанские земли, находящиеся под оккупацией почти 30 лет, будут освобождены. Мы были полностью уверены в том, что начавшаяся 27 сентября Отечественная война за освобождение азербайджанских земель, оккупированных Арменией, приведет к победе доблестной Азербайджанской армии под Вашим руководством, господин Верховный главнокомандующий, над оккупантом Арменией.

Вскоре мы от Вас, уважаемый господин Президент, получили известие о большой победе. От имени компании TEKFEN и лично от себя с чувством радости, переполненной гордостью, поздравляю во главе с Вами славную Азербайджанскую армию, дружественный и братский народ Азербайджана с Победой в Отечественной войне.

Да упокоит Аллах души шехидов, отдавших жизни за Родину, желаем раненым исцеления.

Желаем Вашему превосходительству больших успехов во имя великого будущего Азербайджанской Республики, более благополучной жизни дружественного и братского Азербайджана", - говорится в поздравлении.

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Председатель правления компании "Tekfen İnşaat" Левент Кавказлы также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий.

С чувством большой гордости и радости хотим передать Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю грандиозной победы, завоеванной в Карабахской – Отечественной войне.

Ваше превосходительство, Вы золотыми буквами написали новую историю Азербайджана. Эта славная победа была достигнута благодаря Вашей мудрой, дальновидной политике, большому труду, воле и решимости, как достойного преемника нашего великого лидера Гейдара Алиева.

Да упокоит Аллах души шехидов, отдавших жизни за свободу оккупированных Арменией азербайджанских земель, выражаем глубочайшее соболезнование их скорбящим семьям, во главе с Вашим превосходительством, Верховным главнокомандующим, азербайджанскому народу и Азербайджанской армии, желаем раненым здоровья и скорейшего исцеления.

В этот исторический день во главе с победоносным Верховным главнокомандующим, еще раз поздравляем дружественный и братский азербайджанский народ, желаем постоянного мира и спокойствия", - говорится в поздравлении.

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Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас и весь азербайджанский народ в связи с прекращением боевых действий и достигнутыми договоренностями между Россией, Азербайджаном и Арменией, которые восстанавливают территориальную целостность Азербайджана и принесут долгожданный мир в регион. Достойны восхищения Ваше мужество, последовательность, мудрость и выдержка в решении этого застарелого конфликта, что открывает дорогу к возвращению в родные дома беженцев для их мирного и созидательного труда. Свершилось то, что завещал Ваш Великий отец.

Уверен, что российско-азербайджанские связи и впредь будут развиваться в духе традиционной дружбы и взаимопонимания.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а гражданам Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

(Редактор: Наталья Кочнева)