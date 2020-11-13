Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и Верховным представителем ЕС по иностранным делам

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Боррелем.

Как сообщили Trend в пятницу в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе, подписание трехстороннего заявления в связи с полным прекращением огня и военных операций, вопросы вывода вооруженных сил Армении из районов Азербайджана на основе резолюций СБ ООН, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, осуществления гуманитарных обменов, а также связанные с коммуникациями, включая строительство новых линий коммуникации.

Верховный представитель ЕС Джозеф Боррел высоко оценил подписание 10 ноября трехстороннего заявления Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России. Он отметил важность обеспечения его выполнения. Боррель подчеркнул необходимость продолжения диалога между сторонами.