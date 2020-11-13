Главы диппредставительств Азербайджана за рубежом должны воздерживаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Комментарий посла Азербайджана в России касательно трагического события, связанного с российским вертолетом, неуместен.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В связи с трагическим событием, связанным с принадлежащим ВС Российской Федерации вертолетом, 9 ноября между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. В этот день МИД Азербайджана выступил с соответствующим заявлением. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с этой случайной трагедией. Между генпрокурорами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор, в котором был обсужден ход следствия. Также проводится взаимный обмен информацией в связи с ходом следствия. Комментарий посла Азербайджана в России по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связям между Азербайджаном и Россией", - сказал помощник Президента.

Также он отметил, что, кроме того, неприемлемы высказывания посла Азербайджана в России о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана без осознания сути вопроса: "Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздерживаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике".