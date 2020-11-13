Сегодня парламент Азербайджана обратится к Верховному главнокомандующему и народу

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В повестку заседания включен вопрос "Об обращении Милли Меджлиса к Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)