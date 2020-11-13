В парламенте Азербайджана почтили память шехидов

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Депутаты почтили память шехидов.

Затем парламент обратился к Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

Спикер парламента Сахиба Гафарова отметила, что в эти дни азербайджанский народ переживает радость большой победы, которой ждал около 30 лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)