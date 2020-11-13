Быстрая реакция Азербайджана и готовность провести беспристрастное расследование позволили Москве принять извинения за крушение российского вертолета Ми-24 – Песков

БАКУ/Trend/ - Быстрая реакция Азербайджана и готовность провести беспристрастное расследование позволили Москве принять извинения за крушение российского вертолета Ми-24, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT, передает Trend со ссылкой на vedomosti.ru.

«Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция Президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволила принять эти извинения», — сказал Песков.