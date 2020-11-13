Парламент Азербайджана обратился к Верховному главнокомандующему и народу страны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обратился Верховному главнокомандующему и народу страны, сообщает в пятницу Trend.

Обращение зачитала депутат Нигяр Арпадараи.

Как говорится в обращении, за последние 100 лет Армения осуществляла захватническую политику и политику геноцида против азербайджанского народа.

"В результате оккупационной политики, обретшей большой размах после распада Советского Союза, вооруженные силы Армении оккупировали 20% азербайджанских территорий, более одного миллиона соотечественников стали беженцами, против азербайджанского народа были осуществлены резня и акты геноцида, самым кровавым из которых был Ходжалинский геноцид. Сопротивление данной политике оккупации, этнической чистки и геноцида против азербайджанского народа началось после прихода к руководству Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева. Азербайджан всегда был привержен мирному процессу, с пониманием относился ко всем предложениям. К сожалению, в результате неконструктивной политики Армении эти предложения никаких результатов не принесли", - говорится в обращении.