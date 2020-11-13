Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и госминистром Великобритании

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому соседству и американскому региону Венди Мортон, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, а также трехстороннему заявлению по Карабаху от 10 ноября 2020 года. Были обсуждены такие вопросы, как вывод вооруженных сил Армении из оккупированных районов Азербайджана в соответствии с достигнутым графиком на основании резолюций Совета Безопасности ООН, возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, гуманитарный обмен и открытие всех коммуникаций.

Венди Мортон поприветствовала подписание трехстороннего заявления о прекращении огня и всех боевых действий в регионе. Она подчеркнула важность выполнения соглашения. Министр также отметила значимость внимания сторон к гуманитарным вопросам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)