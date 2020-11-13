Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Иордании

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и иммиграции Иордании Айманом аль-Сафади.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе и подписании трехстороннего заявления по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что совместное заявление основано на международном праве и резолюциях Совета Безопасности ООН.

Глава МИД Иордании Айман аль-Сафади поприветствовал заявление, в котором содержится призыв к полному прекращению огня и всех военных операций в зоне конфликта. Он подчеркнул важность соблюдения международного права для обеспечения прочного мира в регионе.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)