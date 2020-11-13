Армяне всегда занимались грабежом тех территорий, на которых они появлялись - житель Кельбаджара

БАКУ /Trend/ - Неудивительно, что армяне, покидающие Кельбаджар, увозят с собой все, вплоть до унитазов, а потом еще и поджигают дома, ведь они всегда занимались грабежом территорий, на которых они появлялись.

Об этом в субботу сказал Trend 48-летний вынужденный переселенец из Кельбаджара Бахтияр Заманов.

Заманов, который стал вынужденным переселенцем в возрасте 20 лет, сказал, что помнит все события, которые происходили в то время.

Он отметил, что во время армянской оккупации района жители Кельбаджара были вынуждены покинуть свои дома в том, в чем были: "Кельбаджар расположен в высокогорной местности и снег здесь идет до марта-апреля. В 1991 году нам пришлось покинуть родные места в такое время и в таких условиях, когда мы не имели возможности даже надеть верхнюю одежду, выходили босиком".

Заманов добавил, что кельбаджарцам в течение трех дней пришлось покинуть родные очаги: "Население района тогда составляло 65 000 человек, но спастись смогли не все, было много погибших. Только из нашего небольшого поселка с 265 жителями, расположенного недалеко от райцентра, не смогли выбраться 17 человек. Представьте, сколько людей не смогло выбраться из отдаленных сел района".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)