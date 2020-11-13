Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю победы

БАКУ /Trend/ - Член Палаты общин парламента Великобритании, председатель группы дружбы с Азербайджаном Боб Блэкмен направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ по случаю Победы Вооруженных сил Азербайджана в освобождении ваших оккупированных земель, в частности, освобождении от оккупации 8 ноября города Шуша. Я, как человек, который во время моих визитов в Вашу страну проводил встречи с вынужденными переселенцами, хорошо понимаю насколько важное значение для Вашего народа имеет освобождение Шуши. Поистине знаменательным событием является то, что освобождение Шуши совпало с Днем Государственного флага, который Азербайджан отмечает 9 ноября.

Я твердо убежден, что под Вашим руководством город Шуша, как колыбель азербайджанской культуры и искусства, восстановит свою былую славу. Для нас, членов межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан, было бы честью совершить поездку в исторический город Шуша.

Мы также от души приветствуем заявление о полном и безоговорочном выводе из Карабаха вооруженных сил Армении по трехстороннему соглашению.

Господин Президент, Ваша сдержанность и решимость в активной фазе войны высоко оцениваются всеми. Являясь друзьями Азербайджана в парламенте Великобритании, мы еще раз заявляем, что и впредь приложим все усилия для доведения до мира справедливой позиции Азербайджана. Мы с нетерпением ждем того дня, когда азербайджанские вынужденные переселенцы вернутся в родные края", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа, генеральный директор парламентского лобби горских евреев Павел Елизаров направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Всеизраильского объединения горских евреев выражаю Вам лично и всему азербайджанскому народу свои искренние поздравления в честь великого дня Победы для азербайджанского народа и всего азербайджанского землячества.

Историческая справедливость восторжествовала и азербайджанский народ вернулся на свои исторические земли.

Горские евреи и азербайджанский народ всегда были братскими народами друг для друга в разные времена и в радости, и в горести, мы очень рады за достижения Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Искренне поздравляю Вас и азербайджанский народ с победой, завершившейся освобождением Ваших земель от 28-летней оккупации и подписанием заявления о прекращении боевых действий. Несомненно, эта историческая победа - очень важное событие с точки зрения воцарения справедливости в регионе. Фактически, эта славная победа была достигнута благодаря Вашему решительному лидерству и Вашей профессиональной армии.

Терпение и выдержка, продемонстрированные Вами в период длительной оккупации неотъемлемой территории Вашей страны, достойны одобрения. От имени многомиллионного населения Афганистана и от себя лично выражаю признательность отважным азербайджанским солдатам и всем лицам, внесшим вклад в достижение этой победы.

Народ Афганистана, который с самого начала этой агрессии находился рядом с Вами, вместе с Вами празднует освобождение Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

С нетерпением ждем известий о полном исполнении соглашения и освобождении других оккупированных территорий Вашей страны. Искренне желаю Вам и народу Азербайджана продолжительных успехов в Вашей деятельности, направленной на восстановление справедливости", - говорится в поздравительном письме.