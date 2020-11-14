В случае необходимости мы без колебаний поддержим Азербайджан - минобороны Турции
БАКУ /Trend/ - Мы без всяких колебаний оказывали и продолжим оказывать Азербайджану необходимую поддержку.
Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
Как отмечается, Турция внимательно отслеживает соблюдение условий заявления о прекращении огня, возвращении всех оккупированных земель их хозяину - Азербайджану и установлении мира в регионе.
"Мы ни в коем случае не позволим, чтобы требования Азербайджана игнорировались, и как нами было отмечено, в случае необходимости без всяких колебаний окажем Азербайджану всевозможную поддержку. Борьба Азербайджана - это наша борьба. Его радость - наша радость, его печаль - наша печаль", - говорится в сообщении.
(Текст: Турал Гараджаев)
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