Завершились сегодняшние обсуждения между делегациями Турции и России по ситуации после прекращения огня в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Завершились сегодняшние обсуждения между военными делегациями Турции и России по ситуации после прекращения огня в Карабахе.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции, в последующие дни обсуждения будут продолжены.

(Текст: Турал Гараджаев)