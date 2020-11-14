Армяне покидают Кельбаджарский район (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - После оккупации Кельбаджара вооруженными силами Армении, заселенные сюда армяне теперь покидают район.

Как сообщает Trend, армяне берут все, что можно перевезти на микроавтобусах и грузовиках, и сжигают то, что не могут унести.

Отметим, что, согласно соглашению между Азербайджаном, Россией и Арменией, оккупанты должны покинуть территорию и 15 ноября вернуть Кельбаджарский район Азербайджану.

(Редактор: Наталья Кочнева)