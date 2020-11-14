Два гражданина Азербайджана подорвались на мине в освобожденном от оккупации районе, есть погибший - генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - По мере того, как вооруженные силы Армении отступают в результате успешных операций азербайджанской армии, они минируют территории, продолжая совершать преступные действия против мирных жителей Азербайджана, используя новые методы и приемы.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана, 14 ноября около 17 часов граждане Азербайджана - Ахмедов Ясин Алескер оглу, 1984 года рождения, и его брат Ахмедов Асиф Алескер оглу, 1989 года рождения, подорвались на мине на освобожденной территории Физулинского района. В результате чего Ясин Ахмедов погиб, Асиф Ахмедов получил телесные повреждения тяжелой степени.

Прокуратура немедленно осмотрела место происшествия и тело погибшего. Была назначена судебно-медицинская экспертиза и другие процессуальные действия.

По факту прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса. Ведение следствия передано Следственному управлению Генпрокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят интенсивные следственные мероприятия.

(Редактор: Наталья Кочнева)