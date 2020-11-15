Армянка ответила Пашиняну - Я стану гражданкой Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Армении продолжаются протесты против премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает Trend, в социальных сетях армяне критикуют и оскорбляют премьера.

Так, например, гражданка Армении Ани Назарян в протест Пашиняну и армянам заявила, что сменит свой паспорт и станет гражданкой Азербайджана: "Они намного лучше армян!".

(Редактор: Наталья Кочнева)