О роли миротворцев в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Главная задача миротворцев - поддержка выполнения договоренностей, достигнутых сторонами конфликта.

Как передает Trend, миротворческие силы развертываются в соответствующем регионе по согласию обеих сторон конфликта.

Миротворческие силы под мандатом ООН и без этого мандата в порядке, согласованном со сторонами конфликта, осуществляют деятельность по обеспечению мира в зоне конфликта.

Одна из задач миссии также оказание поддержки устранению всех трудностей в переходный период и созданию местных взаимных рабочих механизмов для связи между сторонами.

Всего существует 13 миротворческих миссий под мандатом ООН и 7 миротворческих миссий без мандата ООН. В настоящее время миротворческие силы развернуты в Косово, Афганистане, Ираке, на Гаити, Кипре, в Ливане, Сирии, Южном и Северном Судане, Мали, Кот-д'Ивуар и других регионах, где есть зоны конфликта.

Миротворческий контингент, развернутый в Нагорном Карабахе, состоит из военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России. Эта бригада является единственным специально созданным в России соединением для участия в миротворческих миссиях под мандатом ООН.

Миссия миротворцев отличается в зависимости от ситуации. Но все миротворческие миссии в своей деятельности опираются на международное право и базовые принципы ООН, оказывают поддержку обеспечению мира и безопасности в зонах конфликта. Миротворцы должны быть беспристрастными и придерживаться нейтралитета. Они могут применять оружие только в рамках своего мандата и с целью самообороны.