Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает вывод армянских ВС и гражданского населения - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает процесс вывода армянских вооруженных сил и гражданского населения.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.
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Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает вывод армянских ВС и гражданского населения - Хикмет Гаджиев
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