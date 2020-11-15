Дорога для выхода армян из Кельбаджара очень узкая, процесс затягивается - минобороны Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Азербайджанская армия полностью готова двигаться в направлении Кельбаджарского района.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал начальник Управления по международному военному сотрудничеству минобороны генерал-майор Гусейн Махмудов, сообщает в воскресенье Trend.

По его словам, дорога для выхода армян из Кельбаджара очень узкая, процесс затягивается.