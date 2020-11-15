Азербайджанская армия готова выдвинуться в направлении Кельбаджара – минобороны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии находятся в полной готовности к выдвижению в направлении Кельбаджара.

Об этом сказал начальник Управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов, сообщает в воскресенье Trend.

Он отметил, что территории, находящиеся под контролем азербайджанской армии, разминированы: "Движение в Кельбаджар будет в двух направлениях - Гёкгельском и Дашкесанском. В первую очередь, размещение будет осуществлено на азербайджано-армянской границе".

Махмудов добавил, что покидая азербайджанскую территорию, армянские оккупанты поджигают дома, леса, в очередной раз демонстрируя миру свою сущность.

(Текст: Кямаля Сеидова)