Армения абсолютно незаконно разместила гражданское население в Кельбаджаре - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения абсолютно незаконно разместила гражданское население в Кельбаджаре.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

Он отметил, что до фазы обострения конфликта азербайджанская сторона всегда, ссылаясь на документы международного права, заявляла, что заселение на оккупированных азербайджанских территориях незаконно, и не имеет никакой юридической силы. Поэтому все результаты незаконного заселения в Кельбаджаре должны быть аннулированы.

Гаджиев добавил, что покидающие территории Азербайджана армяне поджигают гражданские объекты, осуществляя новые акты вандализма, нанося серьезный ущерб окружающей среде.

(Текст: Кямаля Сеидова)