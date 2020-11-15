Армения абсолютно незаконно разместила гражданское население в Кельбаджаре - Хикмет Гаджиев (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:30)
БАКУ /Trend/ - Армения абсолютно незаконно разместила гражданское население в Кельбаджаре.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.
Он отметил, что до фазы обострения конфликта азербайджанская сторона всегда, ссылаясь на документы международного права, заявляла, что заселение на оккупированных азербайджанских территориях незаконно, и не имеет никакой юридической силы. Поэтому все результаты незаконного заселения в Кельбаджаре должны быть аннулированы.
Гаджиев добавил, что покидающие территории Азербайджана армяне поджигают гражданские объекты, осуществляя новые акты вандализма, нанося серьезный ущерб окружающей среде.
(Текст: Кямаля Сеидова)