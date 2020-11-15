Армяне сделали все для уничтожения религиозных памятников Азербайджана - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армяне сделали все для уничтожения религиозных памятников Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

Он подчеркнул, что, по результатам предварительного расследования, Армения причинила значительный ущерб материально-культурным памятникам на азербайджанских территориях, в том числе мечетям и другим религиозным памятникам: "Армяне сделали все, чтобы осквернить их, вплоть до превращения в свинарник. В ходе детального расследования будут выявлены все незаконные деяния Армении на протяжении долгих лет на этих территориях».

(Текст: Кямаля Сеидова)