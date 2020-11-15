Азербайджан контролирует процесс выхода армян из Кельбаджара (версия 2)

(изменен заголовок, первая версия опубликована в 15:27)

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии находятся в полной готовности для выдвижения в направлении Кельбаджарского района.

Об этом сказал начальник Управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов, сообщает в воскресенье Trend.

Он отметил, что дорога для выхода армян из Кельбаджара очень узкая, процесс затягивается.

«Азербайджан внимательно следит за ситуацией, контролирует и мониторит происходящие процессы. Общественность информируется о текущей ситуации. Покидая азербайджанскую территорию, армянские оккупанты поджигают дома, леса, и тем самым еще раз показывая миру свое истинное лицо».

(Текст: Кямаля Сеидова)