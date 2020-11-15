Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок в Агдаме, вывозятся в Армению - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армянская сторона наносит ущерб как окружающей среде, так и материально-культурным памятникам Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

Армения разрушила и разграбила материально-культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях, сказал он.

Гаджиев сказал, что на территории вблизи оккупированного Агдамского района армяне провели незаконные археологические раскопки: "Факты говорят о том, что обнаруженные в результате раскопок предметы, являющиеся частью культурного наследия азербайджанского народа, вывезены в Армению. Об этом сообщалось и в армянских медиа. Все это серьезное нарушение требований международных конвенций. Азербайджан всегда чутко относится к сохранению материально-культурного наследия".

(Текст: Кямаля Сеидова)