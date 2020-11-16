Армяне должны выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Кельбаджару и другим территориям Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Незаконно размещенные в Кельбаджарском районе Азербайджана армяне, покидая эту территорию, совершают акты вандализма - сжигают дома, наносят ущерб природе.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) родом из Кельбаджара Агиль Мамедов.

По его словам, армяне сжигают дома, леса, чем в очередной раз демонстрируют свою варварскую сущность.

"Весь мир должен знать о том, что армяне, на незаконных основаниях жившие в Кельбаджаре, не строили там домов. Здесь жили азербайджанцы, которые в период армянской оккупации Кельбаджара вынуждены были спасать свои жизни. Покидая родные очаги, азербайджанцы оставили свои дома в целости и сохранности. Но когда район сегодня покидают оккупировавшие его армяне, они сжигают и разрушают эти дома. Весь мир должен увидеть это варварство и дать этому должную оценку. Пусть армяне не думают, что останутся безнаказанными. Ущерб, нанесенный нашим землям в течение 30 лет, в том числе связанный с уничтожением домов, экологическим террором, а также нанесенный гражданским объектам в результате обстрелов, будет оценен, и Армения должна будет ответить за все это. Армяне должны ответить за это в рамках международного права, выплатить компенсацию, и они ее выплатят", - сказал Агиль Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)