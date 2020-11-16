БАКУ /Trend/ - Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

10 ноября 2020 года вошло в историю Азербайджана как День Победы! Во всех регионах Российской Федерации азербайджанцы празднуют эту славную Победу и освобождение исконных исторических азербайджанских земель.

Эта славная победа была достигнута благодаря Вашей мудрой, дальновидной политике, большому труду, воле и решимости как достойного преемника нашего великого общенационального лидера Гейдара Алиева.

30-летнее участие в переговорном процессе по мирному урегулированию является наглядным примером нашей приверженности миру. 27 лет Армения игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода захватнических сил со всех оккупированных азербайджанских территорий. Но военные провокации со стороны вооруженных сил Армении вынудили славную и доблестную азербайджанскую армию путем военного решения самостоятельно, своими силами освободить оккупированные земли. За 44 дня под Вашим командованием Вооруженные силы Азербайджана добились освобождения 7 районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также историко-культурного центра Азербайджана - города Шуша!

Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» выражает Вам искреннюю признательность за блестящую Победу, а также проводимую Вами внешнюю и внутреннюю политику на посту главы азербайджанского государства.

Мы все склоняем головы перед отважными сыновьями, самоотверженно освободившими исторические земли азербайджанцев. Они навсегда в наших сердцах! Мы никогда не забудем их подвиг!

Это война продемонстрировала волю и сплоченность азербайджанского народа вокруг своего Главнокомандующего. Историческая справедливость восторжествовала, и азербайджанский народ вернулся на свои исторические земли.

Да здравствует Азербайджан!"