С одной стороны - дикая страна-вандал Армения, а с другой - гуманный, толерантный Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Отечественная война, начавшаяся 27 сентября и продолжавшаяся 44 дня, завершилась победой Азербайджана. Согласно заявлению, подписанному Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения вооруженных сил Армении должны безоговорочно покинуть территорию Кельбаджарского, Лачынского и Агдамского районов.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он сообщил, что освобождение Кельбаджара означает выполнение резолюции 822 Совета Безопасности ООН. Хотя резолюция требовала немедленный вывод всех оккупационных сил из Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана, эти обязательства не выполнены до сих пор.

"В период оккупации Армения незаконно заселяла Кельбаджар, что полностью противоречит всем нормам международного права. Когда в 1993 году Кельбаджар был оккупирован, Армения не позволила азербайджанскому населению уйти, более 500 мирных жителей Азербайджана были убиты. Люди пытались спастись бегством, шли босиком в холодную погоду, без транспорта, не имея возможности забрать свои вещи, а армянские бандиты открывали огонь по ним.

Сегодня, покидая Кельбаджар, армяне сжигают дома, сносят крыши и даже уносят унитазы из домов, которые им не принадлежат. В то же время эти преступники поджигают леса. Это армянская дикость, армянский вандализм. Хотя Азербайджан, продемонстрировав гуманизм, дал армянам достаточно времени, чтобы те покинули Кельбаджар, они по-прежнему демонстрируют свою жестокость и варварство. Все это еще раз показывает разницу между Азербайджаном и Арменией. С одной стороны - дикая страна-вандал, фашистская Армения, а с другой - гуманный, толерантный Азербайджан", - добавил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)