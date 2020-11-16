Режим Пашиняна объявил войну своему народу - комментарий

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, потерпев сокрушительное поражение от азербайджанской армии в войне, в ходе которой значительная часть вооруженных сил и военной техники этой страны была уничтожена, теперь начал войну со своим народом.

Об этом в понедельник сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, ограничение прав и свобод человека, подавление свободы слова и выражения, а также арест политических оппонентов стали обычным явлением в Армении.

"Даже в самых жестоких диктаторских режимах такое количество нарушений редко происходит одновременно по всем направлениям. В последние дни были задержаны: представитель Верховного органа партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, председатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывший вице-спикер парламента Ара Саакян. Число арестованных по обвинению в попытке узурпации власти и покушения на Никола Пашиняна уже достигло трех человек.

После председателя партии "Родина", экс-главы СНБ Артура Ванецяна и Ашота Минасяна, по тому же обвинению арестован экс-депутат от партии республиканцев Артур Багдасарян. Адвокат Артура Багдасаряна Ваагн Гаспарян сообщил армянским СМИ, что бывший депутат был арестован за участие в митинге. После, обвинение было заменено на попытку узурпации власти и покушения. На дом одного из представителей партии Пашиняна в парламенте - Вардана Атабекяна, было организовано нападение, поскольку последний выступил против заявления о капитуляции, подписанного премьер-министром. В Армении подавлены все альтернативные платформы. Граждане преследуются за каждое предложение против режима", - сказал Мирзабейли.

Он сообщил, что несмотря на все это, западные круги и правозащитные организации молчат по поводу ограничения свободы слова и выражения, преследования и ареста политиков, представителей НПО в Армении.

"Human Rights Watch, Amnesty International, правозащитная организация "Репортеры без границ", Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и другие международные институты молча наблюдают за событиями в Армении, не реагируют на массовые аресты, грубые нарушения свободы собраний, слова и выражения.

Получается, что подопечные Сороса имеют особый статус в Армении, они могут убивать, арестовывать, избивать и подвергать пыткам. Видимо, приписываемые западными кругами Президенту США Франклину Рузвельту слова о руководителе Никарагуа "Возможно Сомоса негодяй, но он наш негодяй" все еще в силе и в отношении Армении", - добавил Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)