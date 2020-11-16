Подарок от жителей Садахлы азербайджанской армии по случаю Победы

БАКУ/Trend/ - Жители Садахлинской сельской территориальной единицы Марнеульского района Грузии по случаю исторической Победы нашей страны перечислили в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 37 тысяч лари (11 232 долларов СШA).

По словам жителя села Исмаила Гурбанова, благотворительная акция состоялась по личной инициативе наших соотечественников. Неделю назад, в Доме культуры Садахлы, была объявлена акция сбора пожертвований, а завершение кампании совпало с днем объявления Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым о поражении Армении и нашей Победе: "В тот день наш край отмечал большой праздник. Мы рады тому, что собранные от имени села Садахлы 37 тысяч лари станут нашим небольшим подарком азербайджанским солдатам за эту весть о победе. Свою долю в сумму, собранную от имени сельской территориальной единицы, внесли и азербайджанцы, проживающие в соседних селах Зоп и Ходжерни".

И.Гурбанов, выразив признательность всем участникам благотворительной акции, поздравил наш народ с большой Победой.

Отметим, что в Садахлинскую сельскую территориальную единицу входят села Садахлы, Бурма, Хулдере, Тазакенд и Моллоглу.

(Редактор: Наталья Кочнева)