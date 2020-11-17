Директор Центра экономических и культурных связей Азербайджан-Черногория поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Директор Центра экономических и культурных связей Азербайджан-Черногория Сейран Мирзазаде направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает во вторник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец.

От имени проживающих в Черногории азербайджанцев с чувством большой гордости и радости поздравляю Вас с исторической победой и триумфом, достигнутыми благодаря Вашему глубокому уму, дальновидности, мудрости, политическим и дипломатическим способностям, стальной воле, мужеству, героизму и профессионализму нашей доблестной и славной Армии, единству и поддержке нашего народа.

Эта победа, достигнутая под Вашим как Великого полководца и лидера руководством, будет золотыми буквами вписана в учебники истории. Все планы ненавистного и коварного врага, вынашиваемые как минимум два века, провалились, а мечты азербайджанского народа, которые все еще кажутся сном, сбылись.

Считая Вас своим политическим преемником, общенациональный лидер азербайджанского народа, великий лидер Гейдар Алиев сказал: «Верю, что при вашей помощи и поддержке Ильхам Алиев сможет завершить те судьбоносные вопросы, планы и дела, которые я не смог завершить. Верю в него так же, как в себя и очень надеюсь на его будущее». Только такой гений, как Он, мог быть столь дальновидным. Вы исполнили волю великого лидера и доказали каждому его доверие к Вам.

Вы восстановили сломленную гордость, чувство собственного достоинства и самобытность азербайджанского народа, освободили наши исконные земли от вражьей пяты, восстановили нашу территориальную целостность, которая является атрибутом нашей независимости и суверенитета, уничтожив пораженческий синдром, Вы даровали каждому из нас, от мала до велика, минуты гордости и счастья. Вы всему миру показали силу и милосердие Азербайджанского государства и народа.

Участие всех наших граждан, независимо от религиозной и национальной принадлежности, в освобождении наших земель во время этой Отечественной войны и сплочение вокруг Вас, словно кулак, стало очередным торжеством идеи азербайджанства и окончательно сорвало планы наших противников по созданию религиозной и национальной розни в нашей стране.

Мы с большой гордостью следили за Вашими интервью средствам массовой информации зарубежных стран, в частности за Вашими диалогами с представителями печати, демонстрировавшими предвзятое отношение к нашему государству, за Вашими весомыми и категоричными ответами, заставляющими их молчать перед Вами, и прорывом информационного фронта, доведением до мира справедливой позиции Aзербайджана.

Мы также заметили, что в своих обращениях Вы несколько раз растрогались. Испытать и пережить эти чувства может только человек, который действительно искренне любит и привязан к своей Родине и народу. Ваши убедительные выступления в эти дни войны, Ваши выражения и высказывания, не сходящие с языка народа, с каждым днем морально и психологически уничтожавшие врага, еще больше вдохновляли нашу Армию и наших граждан, укрепляли веру в победу.

В то время как наша армия гнала противника, как он того заслуживал, на поле боя, Вы также поставили наших врагов на колени в области политики и дипломатии. Мы очень хорошо понимаем, что каждый дополнительный день и, возможно, час, мужественно, храбро и умело отвоеванный Вами, несмотря на политическое давление, направленное на прекращение контрнаступательных операций и боевых действий, начавшихся 27 сентября, обеспечили дальнейшее продвижение нашей армии, что завершилось невероятной победой в Шуше. Вы кардинально разрубили карабахский узел, как глубокая и горькая рана унаследованный от наших предков, и подарили будущим поколениям гордое, величественное и самодостаточное государство. Эта историческая победа настолько велика и грандиозна, что, возможно, общественность до сих пор не до конца понимает ее. Значение этой победы будет возрастать с годами и десятилетиями.

Эта историческая победа стала решающим и однозначным подтверждением Ваших слов: «Я знаю, что, как и когда делать». Доверие нашего народа к Вам безгранично.

Эта победа, отвоеванная под Вашим руководством, пробудила, возродила Азербайджан, подняла спящий вулкан. Это великое пробуждение, великое спасение, возрождение и возвращение, самореализация! Сколько бы ни благодарили Вас и нашу Армию за то, что Вы подарили нам эти дни, сколько бы ни писали добрых слов, все мало. Эти чувства невозможно передать словами.

Если политика - это искусство достигать возможного, то достижение невозможного - это уже не политика, а гениальность и героизм!

Да здравствует наш Новый Азербайджан, созданный нашим Верховным главнокомандующим-победоносцем и нашей доблестной Армией, написавшими настоящую историю, в то время как наши гнусные враги сочиняют искаженную историю!".