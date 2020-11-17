Председатель Международного союза мусульманских ученых поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель и генеральный секретарь Международного союза мусульманских ученых Ахмад бин Абдуссалам Эр-Райсуни направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Да пребудут с вами мир, милость и милосердие Аллаха!

Международный союз мусульманских ученых с чувством огромного счастья и удовлетворения получил весть о великой победе - возвращении Карабаха в объятия Родины, своего настоящего хозяина.

От своего имени, а также от имени президиума, генерального секретариата и членов Международного союза мусульманских ученых, который объединяет в своих рядах десятки тысяч исламских ученых и десятки объединений исламских ученых, поздравляем Вас по случаю этого знаменательного события. В то же время передаем свои приветствия самоотверженному азербайджанскому народу, всем ученым, Вашему уважаемому государству и Вашей доблестной армии.

Международный союз мусульманских ученых, продолжающий служить исламской умме во всех уголках мира, надеется на поддержку в сотрудничестве и партнерстве между Вашей благословенной страной и нашей организацией во имя еще большего служения исламской умме и всему человечеству.

Наш союз выступил с декларациями и заявлениями, поддерживающими Азербайджанскую Республику, поддержал справедливую позицию Азербайджана по возвращению Карабаха. Наряду с этим, мы призывали Армению начать переговоры по немедленному выходу со всех оккупированных территорий, признанию правоты Азербайджана и восстановлению Азербайджаном своих прав на свои земли. Коренное и окончательное решение проблемы, а также установление мира и спокойствия зависят именно от всего этого.

В заключение желаем от Всевышнего Аллаха даровать Вам достижения и успехов, оказать помощь во всех богоугодных делах, которые принесут пользу Вашему дорогому народу и всей исламской умме.

Да пребудут с вами мир, милость и милосердие Аллаха!".